Kénitra : Un enclos de chevaux mourants inquiète les ONG de protection d’animaux

Depuis la semaine dernière, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux fait réagir les internautes. Les images montrent un certain nombre de chevaux morts, ainsi que d’autres dans un état de santé dégradé, en raison du froid, du manque de soins et de nourriture. Les publications confirment que l’enclos animalier se trouve dans la commune de Sidi Tayebi, près de la ville de Kénitra.

La semaine dernière, le journal Assabah a rapporté que le nombre de chevaux morts a dépassé les 100 sur 242 en un an. Selon le journal, certaines associations ont tenté d’intervenir, mais en vain. Elles réclament une enquête sur l’affaire et le sauvetage des chevaux actuellement sur place, qui sont au nombre de 42. Chaque semaine, entre un et trois subissent le même sort.

Le site Al3omk a quant à lui fait savoir que le nombre de chevaux morts était de 158 sur un total d’environ 200, ajoutant que ces êtres sont utilisés par des trafiquants de sable actifs dans la région. Selon la source, les chevaux sont abandonnés, dès que les mis en cause sont interpellés