Maroc : L’opération de sauvetage d’un patrouilleur près de Nador se poursuit

Un patrouilleur de la Marine royale marocaine est toujours bloqué au large de Nador «à cause de l'intensité du courant marin et des vents violents», indiquent les Forces armées royales (FAR) dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. «Une unité de la marine spécialisée a été immédiatement dépêchée pour apporter le soutien et l'assistance nécessaires» au navire.

L’opération de sauvetage se poursuit pour assurer «le remorquage du patrouilleur jusqu'au quai du port de Nador. Une commission technique spéciale a également été mise en place pour élucider les circonstances de l'accident», ajoute la même source.

Le navire «Al-Qassid», entré en service en 1988, avait quitté le port de Nador, transportant à son bord plus d'une dizaine de personnes, précise La Razon. Les moteurs ont subitement cessé de fonctionner et le vent d'est a poussé le patrouilleur jusqu'à ce qu'il s'échoue sur un brise-lames.

L'Espagne «a activé le Plan National de Sauvetage Maritime pour sauver le patrouilleur marocain», rapporte l’agence EFE. Les autorités de l'enclave de Melilla ont dépêché un navire de sauvetage maritime, le "Salvamar Mirfak", pour surveiller de près la situation, mais le Maroc a refusé l'aide espagnole.

Les opérations de sauvetage, initiées depuis vendredi, du navire de la Marine royale marocaine se poursuivent.