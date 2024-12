Mauritanie : L’ambassadeur marocain enchaine les réunions avec des ministres

Après la réunion du 20 décembre à Casablanca entre le roi Mohammed VI et le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, l’ambassadeur marocain accrédité à Nouakchott enchaîne les réunions avec des membres du gouvernement.

Le 25 décembre, Hamid Chabar s’est réuni avec le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug. «La rencontre a été l'occasion de passer en revue les solides relations bilatérales entre les deux pays frères, les moyens de les renforcer et de développer des mécanismes pour servir nos intérêts communs. Nous avons également abordé des questions d'intérêt commun», a indiqué le chef de la diplomatie.

Ce vendredi, c’est au tour du ministre des Finances, Sid Ahmed Ould Abouh, de recevoir l’ambassadeur marocain. «Les deux responsables ont discuté des perspectives de coopération entre notre pays et le Royaume du Maroc, ainsi que des moyens de la renforcer et de la développer, notamment dans les domaines économique et financier», souligne la partie mauritanienne dans un communiqué.

Pour rappel, le roi Mohammed VI et le président Ould El Ghazouani «ont affirmé leur détermination à développer des projets stratégiques pour la liaison entre les deux pays voisins, et à coordonner leurs contributions dans le cadre des initiatives royales en Afrique, particulièrement le gazoduc Afrique-Atlantique et l’initiative visant à favoriser l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique», a précisé le cabinet royal dans un communiqué.