«Escobar du Sahara» : La défense exige la convocation de personnalités connues

La séance du procès de Said Naciri et Abdenbi Bioui, poursuivis notamment pour trafic de drogue, a connu, ce vendredi 27 décembre, des protestations d’une partie de la défense. Des avocats des deux mis en cause ont refusé d’accéder à la salle.

Ils contestaient ainsi le rejet par la cour d’appel de Casablanca la convocation de huit témoins, des personnalités connues au Maroc comme le député du RNI et actuel président du club de football WAC, Hicham Aït Menna, et la chanteuse Latifa Raafat, ancienne épouse du trafiquant de drogue Hadj Ahmed Ben Brahim (El Mali), incarcéré au Maroc, et El Mali lui-même.

Malgré cet incident, la séance s’est tenue comme prévu. La cour a accepté de reporter l’affaire au vendredi prochain, répondant à une requête formulée par la défense.

Le procès de Said Naciri et Abdenbi Bioui s’est ouvert le 23 mai près la Cour d’appel de Casablanca. Ils sont poursuivis en état de détention depuis décembre 2023.