BLS investit 300 MDH pour renforcer l’infrastructure logistique au Maroc

La société Building Logistics Services (BLS) a inauguré, mercredi à Tit Mellil, son centre logistique «BLS Casa Hub», marquant une étape clé pour le secteur de la logistique au Maroc. Ce projet, qui mobilise un investissement de 300 millions de dirhams, s’étend sur 50.000 m² et offre une capacité de stockage de 55.000 palettes, tout en créant 145 emplois.

Présent à l’inauguration, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a salué l’importance des partenariats public-privé dans le cadre de la stratégie nationale visant à améliorer la compétitivité logistique. Il a également réaffirmé l’engagement de son département à soutenir les initiatives favorisant l’emploi et l’optimisation des infrastructures de distribution.

Le ministre a mis en avant le rôle central de l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) dans le déploiement des zones logistiques, annonçant notamment l’inauguration prochaine d’une zone au sud d’Agadir et des travaux d’aménagement prévus en 2025 et 2026 dans plusieurs régions stratégiques, sur plus de 600 hectares. Ces projets visent à répondre aux besoins croissants des opérateurs privés et à structurer efficacement les flux de marchandises à travers le Royaume.

De son côté, Moncef Belkhayat, PDG de BLS, a souligné que le projet Casa Hub, soutenu par des incitations gouvernementales, ne se limite pas à la construction d’infrastructures. Il inclut également des innovations dans le transport, la gestion informatique et le développement des compétences humaines. Il a annoncé la création de 150 emplois directs et 300 indirects, tout en affirmant l’engagement de BLS à développer des centres similaires à Agadir, Tanger, Fès, Dakhla et Guerguerat.

Ce projet, récompensé par le prix «Projet logistique de l’année» lors des Moroccan Logistics Awards, reflète la volonté de BLS de positionner le Maroc comme un leader régional de la logistique à l’horizon 2030.