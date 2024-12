Jazzablanca 2025 : Une 18e édition inédite qui s’étend sur 10 jours

L’année prochaine marquera un tournant pour Jazzablanca et les férus des musiques aux influences jazz. En effet, les organisateurs annoncent «une nouvelle ère» avec la 18ᵉ édition du festival, qui se tiendra pour la première fois sur 10 jours incluant deux week-ends, du 3 au 12 juillet à Anfa Park. Il s’agit d’une «étape majeure» dans l’histoire de cet événement annuel, qui «continue d’évoluer pour offrir à ses festivaliers une expérience globale et immersive», soulignent l’agence culturelle productrice Seven PM et l’association JAM.

Les deux week-ends du festival sont prévus du 3 au 5 et du 10 au 12 juillet, sur les deux scènes légendaires de Jazzablanca à Anfa Park : Casa Anfa et la scène 21. Entre ces deux temps forts, le rendez-vous «proposera les 6, 7, 8 et 9 juillet, au cœur du village, 4 soirées exclusives, avec deux concerts par soir», font savoir les organisateurs dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

En phase avec son «ADN artistique et culturel», le festival promet par ailleurs «une programmation éclectique et plus ambitieuse que jamais», incluant «têtes d’affiches internationales, icônes du jazz, talents marocains et africains, et découvertes inédites».

Casablanca accueille également «de nouveaux rendez-vous au cœur de la ville, dont les lieux et la programmation seront également bientôt dévoilés». Les Blind Pass de 10 jours sont en ventre à partir du 24 décembre.