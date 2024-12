Internet : Lancement de la 5G au Maroc en perspective de la CAN 2025 et du Mondial 2030

La ministre déléguée auprès du chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a annoncé, lundi à Rabat, que la cinquième génération de technologie cellulaire 5G sera lancée au Maroc en perspective de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2025) et du Mondial 2030.

Le lancement de la technologie 5G vise à atteindre une couverture de 25% de la population à l’horizon 2026 et de 70% à l’horizon 2030, avec une couverture totale des villes qui abriteront les matchs du Mondial 2030, a précisé la ministre dans sa réponse à une question sur «les services numériques dans les zones montagneuses», lors d’une séance de questions orales à la Chambre des représentants.

Par ailleurs, El Fallah Seghrouchni a fait savoir qu’un total de 6 300 structures administratives publiques sera équipé de la fibre optique à l’horizon 2026, ainsi que 5,6 millions de foyers à l’horizon 2030.

Dans le même contexte, la ministre a relevé que les services numériques figurent parmi les priorités du développement du secteur des télécommunications au Maroc, mettant l’accent sur les efforts déployés par les différents acteurs pour développer et renforcer les infrastructures du secteur.

Le gouvernement, a-t-elle ajouté, accompagne les opérateurs du secteur à travers des conventions d’investissement, précisant que le montant des investissements pour accompagner les chantiers nationaux de transformation numérique a dépassé 8,4 milliards de dirhams en 2023.