Maroc : Contrat de 860 MDH de bombes GBU-39B approuvées par Washington

Le département d'État américain a approuvé une possible vente militaire étrangère au Royaume du Maroc portant sur des bombes GBU-39B Small Diameter Bombs (SDB-I) et des équipements connexes pour un coût estimé à 86 millions de dollars (environ 860 millions de dirhams). L'Agence de coopération en matière de sécurité et de défense (DSCA) a transmis aujourd'hui à la Chambre des représentants la certification nécessaire pour notifier cette vente potentielle.

L'armée marocaine a sollicité l'acquisition de 500 bombes GBU-39B Small Diameter Bombs I (SDB-I) et 2 bombes d'entraînement inertes GBU-39 (T-1)/B avec fusées. Elle a également commandé des équipements non classés comme matériels de défense majeurs (non-MDE) comprenant des munitions d'entraînement tactique GBU-39, du matériel de soutien et des équipements de test, des pièces de rechange, consommables, accessoires et services de réparation, des programmes de formation pour le personnel et des équipements de formation, des services d'ingénierie, de logistique et d'assistance technique fournis par le gouvernement américain et des contractants. Le principal contractant sera Boeing Corporation, basé à St. Louis, dans le Missouri.

Le coût total estimé de cette transaction s'élève à 86 millions de dollars. Cette vente soutient les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en renforçant la sécurité d'un allié majeur hors OTAN, reconnu comme un acteur clé de la stabilité politique et du progrès économique en Afrique du Nord.

L'équipement proposé améliorera la capacité du Maroc à faire face aux menaces actuelles et futures, tout en renforçant les opérations conjointes et l'interopérabilité entre l'armée de l'air américaine (USAF) et les Forces royales air marocaines (FRA). Le Maroc est pleinement en mesure d'intégrer cet équipement à ses forces armées, précise le département de la coopération de défense et de sécurité américain.