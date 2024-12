Pharma 5 lance le premier médicament générique marocain à base de cannabis médical

Les laboratoires Pharma 5 annoncent le développement du premier médicament générique 100 % marocain à base de cannabidiol (CBD), une substance non psychotrope issue du cannabis médical. Ce nouvel antiépileptique, destiné au traitement des épilepsies résistantes, marque une étape clé dans la lutte contre cette pathologie.

Fruit d’un investissement de 250 millions de dirhams, ce médicament, enregistré sous le nom de CANNABIDIOL PHARMA5, se positionne comme le générique d’EPIDYOLEX, produit par les laboratoires britanniques GW. Disponible à un coût nettement plus accessible, il répond aux besoins des patients souffrant de formes graves d’épilepsie, comme le syndrome de Lennox-Gastaut ou celui de Dravet, des pathologies souvent résistantes aux traitements classiques.

L’épilepsie, qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde selon l’OMS, reste un enjeu de santé majeur, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Au Maroc, environ 400 000 personnes, soit 1,1 % de la population, en souffrent. Cependant, les options thérapeutiques pour les cas pharmaco-résistants restent limitées.

La production de ce médicament repose sur une chaîne entièrement locale, conforme aux normes GMP (Good Manufacturing Practices), depuis la culture de cannabis médical jusqu’à la formulation finale. Cette intégration, rendue possible par la légalisation du cannabis à usage médical au Maroc, illustre l’engagement de Pharma 5 à valoriser les ressources naturelles nationales tout en garantissant des standards élevés de qualité, sécurité et efficacité.

Ce projet innovant s’inscrit dans la stratégie nationale visant l’autonomie pharmaceutique et l’accès équitable aux traitements. Développé en collaboration avec l’Agence nationale de réglementation des activités liées au cannabis, le ministère de la Santé et la Direction des Médicaments et de la Pharmacie, il témoigne de la capacité de l’industrie pharmaceutique marocaine à répondre aux enjeux mondiaux.

«Cette innovation met en lumière la maturité de notre industrie et son agilité face aux évolutions réglementaires», souligne Mia Lahlou-Filali, directrice générale de Pharma 5.