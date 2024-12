Banque mondiale : 250 M$ pour la transformation des systèmes agroalimentaires au Maroc

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 250 millions de dollars pour le Programme de transformation des systèmes agroalimentaires au Maroc. Ce projet ambitionne de renforcer la résilience du secteur agroalimentaire face aux défis climatiques tout en améliorant la sécurité et la qualité des aliments.

Représentant 16 % du PIB et 19 % des exportations marocaines en 2023, le secteur agroalimentaire est un pilier de l’économie nationale. Il génère 67 % des emplois ruraux et 36 % des emplois au total, dont 30 % dans l’agriculture primaire et 6 % dans l’agro-industrie. Cependant, il est fortement affecté par les sécheresses successives, notamment dans les cultures céréalières pluviales, révélant une vulnérabilité importante face au changement climatique.

Le programme vise à transformer ce secteur stratégique en adoptant des pratiques agricoles plus efficaces et durables. Il met l’accent sur l’agriculture climato-intelligente, la gestion de l’eau et des sols, et la stabilisation des rendements. Parmi les mesures phares figurent l’agriculture sans labour, l’extension des assurances agricoles et la promotion de l’agriculture biologique sur 25 000 hectares.

La sécurité alimentaire et nutritionnelle sera également renforcée par l’amélioration des normes sanitaires dans 1 200 points de vente et le contrôle accru de la qualité des produits, notamment l’huile d’olive. Ce programme vise à réduire les pertes alimentaires, améliorer l’accès au marché pour les agriculteurs et augmenter leurs revenus.

«Ce programme innovant soutiendra la mise en œuvre à grande échelle de pratiques agricoles climato-intelligentes, créant des emplois verts en milieu rural et renforçant la sécurité alimentaire nationale, en cohérence avec le programme Génération Green 2020-2030 du Maroc.» Ahmadou Moustapha Ndiaye, Directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte

Un don complémentaire de 5 millions de dollars du Fonds pour une planète vivable (LPF) viendra appuyer les petits exploitants agricoles dans leur transition vers des pratiques climato-intelligentes via un système d’incitations innovant.

En tout, ce programme devrait bénéficier à 1,36 million de personnes, incluant 120 000 agriculteurs et plus d’un million de consommateurs, en améliorant la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments au Maroc.