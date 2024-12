Interpol, CDH, PAM, Unesco, CIO : 100% de succès des candidatures marocaines en 2024

Le Maroc a atteint en 2024 un taux de réussite exceptionnel de 100 % dans ses candidatures aux postes au sein des organisations internationales et régionales. Ce bilan reflète la crédibilité du Royaume et son rayonnement international, en droite ligne avec la vision stratégique du Roi Mohammed VI pour un multilatéralisme efficace et solidaire face aux défis mondiaux.

Au total, 67 candidatures marocaines ont été couronnées de succès grâce à une campagne diplomatique intensive menée par le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec d’autres institutions nationales. Cette approche proactive et coordonnée a permis au Maroc de renforcer sa présence dans plus de 30 organisations internationales et régionales, couvrant des domaines aussi variés que la sécurité, les droits de l’Homme, le développement économique, la culture ou encore les sports.

Quelques réalisations majeures en 2024

• Sécurité : Le Maroc a été élu pour la première fois vice-président pour l’Afrique au comité exécutif d’Interpol et accueillera à Marrakech la 93e Assemblée générale de l’organisation en 2025.

• Droits de l’Homme : Le Royaume présidera le Conseil des droits de l’Homme et a consolidé sa présence dans plusieurs comités onusiens, notamment ceux consacrés à la prévention de la torture et aux droits des personnes handicapées.

• Désarmement : Le Maroc a été élu président de la 6e conférence pour l’établissement d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient.

• Développement économique : Élu président du conseil d’administration du Programme alimentaire mondial, le Maroc joue également un rôle clé dans les programmes liés à la gestion de l’eau et à la lutte contre la pénurie alimentaire.

• Culture et éducation : Rabat a été désignée Capitale mondiale du livre 2026, tandis que plusieurs villes marocaines, comme Benguerir et Essaouira, ont obtenu le label «Villes apprenantes» de l’UNESCO.

• Sports : Le Royaume a été élu vice-président du Comité international olympique.

Ces succès renforcent la position du Maroc comme acteur incontournable du multilatéralisme, en promouvant une expertise nationale reconnue à l’échelle mondiale. Le ministère des Affaires étrangères s’est engagé à maintenir cet élan, en veillant à un déploiement optimal des compétences marocaines dans les instances internationales, conformément aux Hautes Orientations Royales.