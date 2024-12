Crypto-actifs au Maroc : réguler sans freiner l’innovation

Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a affirmé mardi à Rabat que le cadre juridique encadrant les crypto-actifs au Maroc vise à réguler ce secteur tout en encourageant l’innovation financière. «Nous avons voulu cadrer l’utilisation des crypto-actifs, sans pour autant freiner l’innovation qui peut émerger de cet écosystème», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue après la dernière réunion annuelle du Conseil de BAM.

Ce texte législatif, en cours d’adoption, s’inspire des recommandations du G20 et prend en compte les risques liés aux crypto-actifs. Élaboré avec l’appui technique du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque mondiale, il vise à établir un environnement à la fois sécurisé et propice à l’innovation. M. Jouahri a précisé que son élaboration a impliqué une large consultation avec des acteurs nationaux et internationaux pour garantir son efficacité et réduire les zones d’incertitude.

Le Maroc se place ainsi parmi les premiers pays en développement à offrir une réglementation claire sur les crypto-actifs, se félicite le responsable. Cette initiative prépare le Royaume aux défis économiques et financiers liés à la digitalisation des systèmes monétaires.

Par ailleurs, M. Jouahri a évoqué le dynamisme du marché secondaire des créances en souffrance. Suite à une première opération de titrisation réussie de 400 millions de dirhams, ce marché apparaît comme un levier pour renforcer la solvabilité bancaire et soutenir l’économie nationale. Le cadre juridique finalisé pour ce secteur attend son adoption définitive après consultation publique et validation parlementaire.

Enfin, le Conseil de BAM a décidé de baisser le taux directeur à 2,5%, une réduction de 25 points de base, en réponse à une inflation maîtrisée et à des perspectives économiques marquées par de fortes incertitudes à l’international.