La région de Huelva recrute 4 000 saisonnières marocaines pour la récolte des fraises

Des représentants d'organisations agricoles basées à Huelva sont arrivés au Maroc, ce lundi, pour le recrutement de près de 4 000 ouvrières saisonnières. Dans le cadre de la campagne de récolte des fraises, elles rejoindront 11 000 autres recrues.

Selon Asaja-Huelva, l'une des associations, l'équipe de recrutement restera au Maroc jusqu'au 19 décembre pour sélectionner 1 204 travailleurs supplémentaires afin de compléter le quota de l'année dernière, qui était de 16 000 travailleurs, dont environ 11 000 sont arrivés à Huelva.

Cette année, environ 4 000 profils sont sélectionnés pour toutes les associations agricoles, ce qui ne répond pas entièrement aux besoins du secteur des fruits rouges de la province. Les embauches en provenance du Maroc ne représentent qu'environ 10% du total des emplois de la saison, selon les médias espagnols.

La campagne précédente à Huelva a vu l'arrivée de 14 037 personnes entre janvier et mars 2024, dont 82 d'Équateur, 371 du Honduras et 503 de Colombie. Avec un chiffre de 13 081, le Maroc représente la plus grande part.