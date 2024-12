Myrtilles : Record prévisionnel d'une récolte de 80 000 tonnes au Maroc pour le marché mondial

Pour la saison de production de myrtille qui commence en ce mois de décembre, le Maroc prévoit une récolte record qui pourrait atteindre 80 000 tonnes, destinée au marché mondial. Si la période de janvier à mars constitue celle de la production maximale, la campagne agricole qui devrait connaître de meilleures performances entre avril et juin 2025. Cité par FreshPlaza et Agrimaroc, Juan Sainz, parmi les opérateurs de référence dans le secteur, a mis en avant les conditions climatiques favorables.

Celles-ci devraient permettre une production de qualité, label de la récolte nationale et gage d’une forte valeur ajoutée, faisant de la myrtille marocaine un produit convoité par les importateurs en Europe et du Moyen-Orient. Cultivé surtout dans le Souss et l’Oriental, ce fruit fait d’ailleurs l’objet d’une demande internationale croissante, y compris en Amérique du Nord.