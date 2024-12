Le pape en Corse : “Les bienfaiteurs marocains de Corse” font un don de 10.000 €

«Les bienfaiteurs marocains de Corse» ont fait preuve d'une belle générosité œcuménique en réunissant 10 000 euros pour soutenir le diocèse de Corse dans l'organisation de la visite papale prévue à Ajaccio le 15 décembre. Ce geste, qualifié de «témoignage d'amour et de fraternité envers tous les habitants de Corse», souligne l'engagement de l'association envers la communauté insulaire.

Le président de l'association, Miloud Mesghati, a précisé que cette initiative visait à «exprimer un soutien fraternel à la communauté chrétienne de Corse». Dans un communiqué daté du 2 décembre, l'association a décrit ce don comme «un pont entre nos communautés, une passerelle qui témoigne de notre humanisme commun et de notre capacité à transcender les différences culturelles et religieuses».

En contact avec le cardinal Bustillo, précise France3 Régions, Mesghati a appris l'existence d'une campagne de dons en ligne. «Nous nous sommes réunis avec les membres de l'association et avons décidé de participer», a-t-il déclaré. Chaque adhérent a contribué selon ses moyens, permettant ainsi de réunir la somme totale de 10 000 euros.

Mesghati a également souligné que ce geste vise à démontrer que la communauté marocaine fait partie intégrante du tissu social et économique de l'île. «D'autant plus que le Maroc est le premier pays musulman à avoir accueilli le pape, Jean-Paul II, à Casablanca en 1985», a-t-il rappelé.

L'association, forte de 135 membres, voit dans ce don une occasion de rappeler que «les valeurs de fraternité, de respect et de dialogue nous unissent». Elle aspire à un idéal universel où les communautés, quelles que soient leurs croyances, avancent ensemble vers un avenir plus solidaire.

Le Consulat du Maroc à Bastia a souligné sur Facebook que cette contribution va bien au-delà de l'aspect financier. Elle symbolise la solidarité et l'amitié entre les communautés, mettant en lumière des valeurs communes d'humanisme et de respect mutuel, transcendant les différences culturelles et religieuses.