Le Maroc et la Mauritanie renforcent leurs relations diplomatiques et parlementaires

Les relations entre le Maroc et la Mauritanie continuent de se consolider, comme en témoigne la rencontre, ce vendredi, entre le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, et le président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie, Mohamed Ould Meguett. Cette visite s’inscrit dans un contexte marqué par l’appel du Roi Mohammed VI, lors de l’ouverture de la première session de la quatrième année législative, à renforcer la diplomatie parlementaire pour défendre les intérêts stratégiques du Royaume, notamment la marocanité du Sahara et l’intégrité territoriale.

En février dernier, l’initiative de création d’un forum parlementaire Maroc-Mauritanie avait déjà été annoncée, ouvrant une nouvelle étape dans la collaboration institutionnelle. Cet espace de dialogue vise à approfondir les relations bilatérales en renforçant les échanges entre les élus des deux pays. Ce projet témoigne de la volonté commune de bâtir des liens solides, basés sur la coopération et le respect mutuel.

Dans le même esprit, le groupe d’amitié parlementaire Mauritanie-Maroc, formé cette année, incarne une avancée majeure dans les relations interparlementaires. Regroupant 20 députés représentant l’ensemble des forces politiques mauritaniennes, tant de la majorité que de l’opposition, il se distingue par la diversité et la qualité de ses membres. Ce groupe est considéré comme l’un des plus influents de l’Assemblée nationale mauritanienne.

Ce rapprochement diplomatique et parlementaire illustre une dynamique porteuse, où les deux nations partagent des objectifs communs, allant de la défense des questions d’intégrité territoriale à la promotion de projets de développement conjoints.

Pour rappel, la Mauritanie reconnaît la «République arabe sahraouie démocratique (RASD)» depuis 1984. Un rapprochement notable avec le Maroc s'est opéré ces dernières années, mais Nouakchott tente de maintenir un équilibre dans ses relations avec Alger et Rabat.