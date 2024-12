Automobile : la marque chinoise BAIC débarque au Maroc en 2025

Les véhicules de la marque BAIC s'apprêtent à faire leur entrée sur le marché marocain. Comicom, acteur clé dans la distribution de tracteurs et de matériel agricole à travers le Royaume, ainsi qu'importateur exclusif des véhicules Mahindra, se lance dans l'importation de la marque automobile chinoise BAIC, selon un communiqué reçu par Yabiladi.

Comicom, avec plus de 120 ans d'expertise, a signé un contrat d'importation et de distribution exclusives avec BAIC pour le marché marocain. Cette initiative permet à Comicom d'élargir son offre et de renforcer sa position sur le marché.

La marque BAIC, présente dans plus de 110 pays, se classe parmi les cinq premiers constructeurs automobiles chinois, se distinguant par un design avant-gardiste et des technologies innovantes, telles que des solutions de connectivité avancées, des systèmes de conduite autonome, des systèmes de sécurité intelligents et des groupes motopropulseurs efficaces. Depuis 1958, BAIC est réputée pour la qualité et la fiabilité de ses véhicules, avec une production mondiale dépassant les 30 millions d'unités. Elle est également la première marque chinoise à avoir fabriqué un modèle 4x4.

BAIC propose des véhicules équipés de motorisations thermiques, hybrides et électriques, offrant des performances fiables et une conduite confortable adaptée aux besoins de tous les conducteurs.

Le lancement des véhicules BAIC par Comicom est prévu pour le deuxième trimestre de 2025. Comicom promet une large gamme de berlines et de SUV à des prix compétitifs, avec un design moderne et attrayant.