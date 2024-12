Amnesty International accuse Israël de commettre un génocide à Gaza

«Israël a commis et continue de commettre un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza occupée», a déclaré Amnesty International dans son rapport du jeudi 5 décembre. Basé sur des recherches menées par l'organisation de défense des droits de l'homme, le rapport, intitulé «'On a l'impression d'être des sous-humains' - le génocide contre les Palestiniens et Palestiniennes commis par Israël à Gaza», documente comment Israël a «déclenché l'enfer et la destruction sur les Palestiniens» à Gaza lors de l'offensive militaire lancée à la suite des attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023.

«Le rapport d'Amnesty International démontre qu'Israël a commis des actes interdits par la Convention sur le génocide, avec l'intention spécifique de détruire les Palestiniens à Gaza», a déclaré Agnès Callamard, Secrétaire générale d'Amnesty International.

«Ces actes incluent des meurtres, causant des dommages corporels ou mentaux graves, et infligeant délibérément aux Palestiniens de Gaza des conditions de vie calculées pour entraîner leur destruction physique. Mois après mois, Israël a traité les Palestiniens de Gaza comme un groupe sous-humain indigne de droits humains et de dignité, démontrant son intention de les détruire physiquement», a-t-elle ajouté.

«C'est un génocide. Cela doit cesser maintenant !»

Callamard a également averti que les États transférant des armes à Israël devraient reconnaître qu'en le faisant, ils «violent leur obligation de prévenir le génocide et risquent de devenir complices de génocide».

Le rapport a également souligné que, au cours des deux derniers mois, la population du nord de Gaza a été soumise à la famine, au déplacement et à l'anéantissement.

De plus, les recherches d'Amnesty International révèlent qu'Israël a «persisté à commettre des actes génocidaires, pleinement conscient du préjudice irréparable qu'il infligeait aux Palestiniens à Gaza».

L'organisation a noté que ces actes ont été commis malgré les avertissements concernant la crise humanitaire à Gaza et les décisions juridiquement contraignantes de la Cour internationale de justice. La CIJ avait ordonné à Israël de prendre des mesures immédiates pour permettre la fourniture d'une aide humanitaire aux civils à Gaza.

Les conclusions d'Amnesty International sont basées sur un examen approfondi des actions d'Israël. L'organisation a pris en compte la récurrence et l'occurrence simultanée de ces actes, ainsi que leurs conséquences immédiates et cumulatives. Elle a analysé l'ampleur et la gravité des victimes et de la destruction, notant que ces actes interdits ont «souvent été annoncés ou appelés en premier lieu par des hauts responsables chargés des efforts de guerre».

«En tenant compte du contexte préexistant de dépossession, d'apartheid et d'occupation militaire illégale dans lequel ces actes ont été commis, nous n'avons pu trouver qu'une seule conclusion raisonnable : l'intention d'Israël est la destruction physique des Palestiniens à Gaza», a déclaré Callamard.

Le rapport d'Amnesty International a examiné de près les violations d'Israël à Gaza sur une période de neuf mois, du 7 octobre 2023 au début juillet 2024. L'organisation a recueilli des informations à travers des entretiens avec 212 personnes, y compris des victimes palestiniennes, des témoins, des autorités locales et des travailleurs de la santé. Elle a mené des travaux sur le terrain et analysé des preuves visuelles et numériques étendues, telles que des images satellites.

De plus, Amnesty a examiné les déclarations de hauts responsables israéliens et des organismes gouvernementaux et militaires officiels. Malgré le partage répété de ses conclusions avec les autorités israéliennes, l'organisation n'a pas reçu de réponse substantielle.

La position du Maroc

Il convient de noter que le Maroc fait partie des pays condamnant les atrocités commises à Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Fin novembre, le roi Mohammed VI a exhorté à un cessez-le-feu immédiat, complet et durable à Gaza, dans un message au président du Comité de l'ONU pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Niang, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

Exprimant son regret face à l'invasion militaire israélienne continue de la bande de Gaza, le roi a appelé la communauté internationale à «prendre des mesures urgentes et immédiates pour arrêter la guerre, contraindre Israël à lever le siège imposé à Gaza, et permettre le retour des personnes déplacées», un préalable au début de la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre.

Plus tôt cette année, le ministre des Affaires étrangères du Maroc a souligné que la reprise des relations diplomatiques avec Israël en 2020 «n'implique pas un soutien aux actions du gouvernement israélien», soulignant que le Maroc condamne, au plus haut niveau, les attaques israéliennes contre les civils, les hôpitaux et les écoles, les jugeant inacceptables.