BAD-BOA : Partenariat de 50 M€ pour renforcer le commerce africain

La Banque africaine de développement (BAD) et BANK OF AFRICA SA ont signé, le 4 décembre 2024 à Rabat, un accord de partage de risques de 50 millions d’euros (~530 millions de dirhams), visant à soutenir le secteur privé et à dynamiser le commerce intra-africain.

L’accord, officialisé en marge de l’Africa Investment Forum (4-6 décembre à Rabat), permettra à BOA de renforcer son soutien aux banques locales africaines dans leurs transactions internationales. Il s’agit notamment d’élargir leurs lignes de financement et de confirmation avec leurs partenaires étrangers.

Ce partenariat ambitionne de générer près de 200 millions d’euros d’échanges commerciaux au profit des petites et moyennes entreprises (PME) dans une vingtaine de pays africains, en ciblant particulièrement les États en transition. Les fonds permettront de financer divers secteurs clés, tels que l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, l’automobile, le transport et les télécommunications.

Ahmed Rashad Attout, Directeur du département du développement du secteur financier à la BAD, a salué cette collaboration : «Ce partenariat nous permettra, au Maroc comme sur le continent, de renforcer l’inclusion financière des PME actives dans le commerce extérieur, en leur donnant les moyens d’exploiter pleinement leur potentiel.»

Khalid Nasr, Directeur Général Exécutif de BANK OF AFRICA SA en charge du Maroc et de la banque d’investissement (CIB), a également exprimé sa satisfaction : «Cet accord stratégique avec la BAD représente une étape majeure dans notre engagement à promouvoir le commerce extérieur africain. En facilitant l’accès au financement pour les PME, nous contribuons à une croissance durable et inclusive sur tout le continent.»