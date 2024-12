Panama : Création du Forum économique parlementaire Maroc-Amérique latine et Caraïbes

À Panama City, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a signé, mercredi 4 décembre, une déclaration conjointe avec ses homologues du PARLACEN (Parlement centraméricain), du PARLATINO (Parlement latino-américain et caribéen), du PARLANDINO (Parlement andin) et du PARLASUR (Parlement du Mercosur).

Les parties on'y convenu de la création d’un Forum économique parlementaire Maroc-Amérique latine et Caraïbes. Une plateforme visant notamment à promouvoir le développement économique durable, à renforcer la coopération Sud-Sud entre l'Afrique, le monde arabe, l'Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que la souveraineté et la sécurité alimentaire, énergétique et sanitaire.

Pour rappel, le Parlement marocain a obtenu, mercredi 27 novembre à Rabat, le statut de «partenaire avancé» auprès du Forum des présidents des Parlements d’Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL). L’institution législative marocaine était membre observateur auprès de la même instance depuis 2014.