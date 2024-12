Italie : La famille de Younes El Boussetaoui rejette un accord monnayé sur le meurtre de son proche

La famille de Younes El Boussetaoui, abattu à Voghera (Italie) l’été 2021 par l’ancien conseiller municipal, Massimo Adriatici, a rejeté une nouvelle proposition d’indemnisation sur le meurtre de son proche. Tué à l’âge de 39 ans, le père de famille a été pris à partie par l’ex-responsable proche de l’extrême droite, avant d’être la cible de tirs par balles de la part du mis en cause, qui a invoqué la légitime défense.

Selon Ticinonotizie, Adriatici a récemment déposé sept chèques bancaires chez un notaire, d’un montant total de 220 000 euros. 55 000 euros de la somme va à pour chacun des parents de la victime et 22 000 pour chacun de ses cinq frères et sœurs. Précédemment, il a proposé 290 000 euros. Pour sa part, la veuve de la victime a accepté une indemnité de 250 000 euros, dans un accord séparé. Mais les avocats de la partie civile estiment que les initiatives du mis en cause n’impliquent pas la reconnaissance de la responsabilité des faits.

Le 6 novembre dernier, l’affaire a pris un nouveau tournant, lorsque la juge Valentina Nevoso a ordonné au parquet de requalifier les faits de légitime défense excessive à homicide volontaire, fondé sur une éventuelle préméditation. En l’espèce, l’affaire pourrait être portée devant la Cour d’assises, bien que le prévenu opterait pour une procédure raccourcie, afin de bénéficier d’une peine réduite en cas de culpabilité.

Cette requête a précédemment été soulignée par des députés du parti de la Gauche italienne. En novembre 2021, ils ont exigé une commission d’enquête sur le traitement du dossier par le procureur de Pavie, qui n’a pas ordonné d’autres procédures à l’encontre du tireur, depuis la fin de son assignation à résidence. Par la même occasion, ils ont fustigé le rejet initial de l’hypothèse d’homicide volontaire au-delà de la légitime défense.