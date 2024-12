Maroc-Espagne : une coopération renforcée pour protéger la biodiversité

Une délégation marocaine conduite par l’Agence nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a effectué une visite en Andalousie fin novembre pour approfondir la coopération en matière de conservation de la biodiversité. Organisée avec le soutien du Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN, cette mission a permis de partager les expertises sur des programmes d’élevage en captivité, de réintroduction d’espèces menacées et de gestion des aires protégées.

Les experts marocains et espagnols se sont penchés sur la préservation d’espèces emblématiques comme l’ibis chauve, le torillo andalou et les tortues marines. À Jerez, la délégation marocaine a étudié les initiatives espagnoles pour la réintroduction de l’ibis chauve, espèce en danger critique d’extinction, et ambitionne de reproduire un projet similaire dans le parc national d’Ifrane. D’autres programmes pour la gazelle dama, le bouvreuil andalou et le serval africain, disparu au Maroc, ont également été discutés.

Outre la visite de centres spécialisés, comme la station biologique de Doñana ou le centre marin d’Algésiras, des échanges ont porté sur la gestion de la réserve de biosphère intercontinentale de la Méditerranée, partagée par le Maroc et l’Espagne.

« La collaboration transfrontalière est essentielle pour protéger nos écosystèmes partagés », a déclaré Zouhair Amhaouch, chef du département des parcs nationaux à l’ANEF. Le directeur de l’UICN pour la Méditerranée, Maher Mahjoub, a salué cette coopération qui « renforce les efforts pour un développement durable et la préservation des espèces les plus menacées ».