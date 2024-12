Taxi au Maroc : Les mesures du ministère de l’Intérieur pour une mise à niveau

Le secteur des taxis au Maroc s'apprête à vivre une transformation majeure pour améliorer la qualité de service et l'expérience des usagers. À l'approche de la CAN 2025 et en vue de la Coupe du monde 2030, des mesures urgentes s'imposaient.

Ce constat ayant été établi, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a récemment adressé une circulaire aux gouverneurs et walis pour encadrer strictement l'activité des taxis. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation des infrastructures de transport routier, visant à renforcer la compétitivité et la durabilité du secteur.

La circulaire pointe plusieurs dysfonctionnements, tels que le non-respect des conditions de travail, la pratique de tarifs illégaux et les refus de service. Ces anomalies fragilisent la confiance des usagers et incitent certains à opter pour des alternatives non réglementées, comme les véhicules privés ou les moyens de transport informels.

Pour y remédier, les autorités locales devront veiller à l'affichage des tarifs officiels dans les stations et les véhicules, imposer l'usage des taximètres conformément à la loi, et procéder à des contrôles techniques réguliers pour garantir leur bon fonctionnement. La formation des chauffeurs sera également renforcée pour améliorer leurs compétences et leur professionnalisme.

En parallèle, le ministère entend intensifier la lutte contre les transports illégaux opérant via des applications non autorisées. Les régions devront s'assurer que les démarches administratives liées aux licences respectent les directives en vigueur, notamment celles de la circulaire de novembre 2022.

Ces réformes visent à professionnaliser le secteur, à garantir des standards de qualité élevés et à pérenniser l'activité des taxis. Parmi les mesures phares figurent la transparence des tarifs, la mise en place de programmes de formation pour les chauffeurs et l'instauration d'un système permettant aux usagers de déposer plaintes et remarques. Autant d'actions destinées à renforcer la confiance des citoyens et à répondre aux évolutions du marché.