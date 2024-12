Clôture à Casablanca de la 1ère édition du Festival «Arouah Ghiwania»

La première édition du Festival «Arouah Ghiwania», inaugurée dimanche dernier à El Jadida, s'est achevée samedi soir à Casablanca avec une soirée musicale mémorable. L'orchestre dirigé par Rachid Regragui a interprété des classiques de groupes mythiques comme Nass El Ghiwane, Lamchaheb, et Jil Jilala.

Ce festival itinérant, qui a fait escale à El Jadida, Aïn Harrouda, et Casablanca, est une initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture, et de la Communication en partenariat avec le Conseil de la région Casablanca-Settat.

Hafida Khouyi, directrice régionale de la culture, a souligné l'importance de cet événement, conçu pour mettre en valeur l'héritage musical des formations populaires marocaines. Elle a rappelé que cette manifestation s'inscrit dans le Plan de développement régional (2022-2027) et vise à diversifier et enrichir l'offre culturelle dans la région.

Lors de la soirée de clôture, Omar Sayed, co-fondateur de Nass El Ghiwane, a exprimé sa fierté face à cet hommage rendu à ce genre musical unique. Il a également salué les jeunes artistes qui perpétuent cet héritage artistique profondément ancré dans la culture marocaine.

Tout au long de la semaine, le festival a alterné concerts et célébrations, mettant à l'honneur l'influence de la musique Ghiwania sur l'identité marocaine et son adaptation face aux courants contemporains. À El Jadida, la soirée d'ouverture a marqué les esprits avec les performances vibrantes de groupes tels que «Mesnawa» et «Derhem», du maître gnaoui Baqbou et de l'artiste Nabil Khalidi.