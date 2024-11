Les Etats-Unis organisent leur première mission agricole au Maroc

Le département américain de l'Agriculture organise, du 2 au 5 décembre, une mission commerciale agroalimentaire au Maroc. Une délégation composée de 26 entreprises agroalimentaires américaines, 21 dirigeants de coopératives et 14 départements agricoles est attendue à Casablanca, indique l'ambassade des États-Unis à Rabat.

«Cette mission offre une opportunité cruciale aux entreprises agroalimentaires américaines de tirer profit du marché dynamique du Maroc et de sa position stratégique pour un accès plus large à l'Afrique», a déclaré Alexis M. Taylor, sous-secrétaire au commerce et aux affaires agricoles étrangères au département de l'Agriculture. Au Maroc, la mission commerciale tiendra des réunions interentreprises avec des importateurs potentiels du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.

«Cette mission offre une opportunité cruciale aux entreprises agroalimentaires américaines d'entrer sur le marché dynamique du Maroc et de tirer parti de sa position stratégique pour un accès plus large à l'Afrique», a déclaré pour sa part l'administrateur du Foreign Agricultural Service, Daniel Whitley, qui dirigera la délégation.

Un rapport du gouvernement américain souligne qu'en 2023, le Maroc était le deuxième plus grand marché d'exportation de l'agriculture américaine sur le continent africain, avec plus de 610 millions de dollars de produits agricoles américains, soit plus de 16 % de toutes les exportations américaines vers l'Afrique. Les États-Unis étaient le troisième fournisseur de produits agricoles du Maroc en 2023 et ont toujours figuré parmi les cinq premiers, précise la même source.