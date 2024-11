Casablanca : Le parking «Triangle des Hôtels», enfin opérationnel

Le parking «Triangle des Hôtels», situé à l'intersection du boulevard Zaid Ouhmo et de l’avenue des FAR (entre la gare Casa Port et l'hôtel Royal Mansour), entre en service ce samedi 30 novembre. Nabila Rmili, maire de Casablanca, a fait l'annonce de ce nouvel espace de stationnement sur son compte X.

? Dès ce matin, le parking souterrain Triangle des Hôtels est ouvert ! En plein cœur de Casablanca, à côté de la gare Casa-Port et derrière l'hôtel Royal Mansour, ce parking de deux étages peut accueillir jusqu'à 550 voitures.

?Les prix sont de 5 à 40 dirhams selon la durée. ⬇️ pic.twitter.com/HuIKWNyUtH — Nabila Rmili (@nabila_rmili) November 30, 2024

Doté d'une capacité de réception de 551 places réparties sur deux niveaux souterrains, le parking «Triangle des Hôtels» a nécessité un investissement de 180 millions de dirhams. La nouvelle structure, s'étendant sur 8 000 m² par niveau, s’accompagne de 12 000 m² d'espace public.

Il s'agit d'un projet de longue date. Le conseil communal de la ville était en effet à la recherche d'une solution adéquate pour pallier la demande croissante au niveau des points de stationnement dans le centre-ville de Casablanca.

La tarification du stationnement dans le nouveau parking oscillera entre 5 dirhams pour une heure et jusqu'à 40 dirhams pour la journée. L'option d'abonnement mensuel sera également disponible à des tarifs compris entre 300 et 500 dirhams.