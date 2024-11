Sahara : L’inspecteur général des FAR se réunit avec le chef des forces de la MINURSO

Le Général de Corps d'Armée Mohamed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant de la Zone Sud, a reçu le mardi 26 novembre 2024, au siège du Commandement de la Zone Sud à Agadir, le Général de Corps d'Armée Mohammad Fakhrul Ihsan, Commandant de la composante militaire de la MINURSO, ainsi que ses adjoints.

Selon la page Facebook des Forces Armées Royales, la réunion a abordé «les derniers développements de la situation sécuritaire, notamment l'attaque terroriste menée par des milices contre un rassemblement civil lors des célébrations organisées à Mahbes à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche Verte».

Des éléments armés de la milice du Front Polisario avaient lancé quatre obus, le 9 novembre, en direction de la commune de Mahbes, non loin de la frontière avec la Wilaya de Tindouf en Algérie, atterrissant près de tentes abritant des civils sahraouis célébrant le 49e anniversaire de la Marche Verte, sans causer de victimes.

Les Forces Armées Royales ont réagi en ciblant les assaillants qui se trouvaient dans quatre véhicules tout-terrain, faisant plusieurs victimes.

Selon la page des Forces Armées Royales, le Général de Corps d'Armée Mohamed Berrid et le Général de Corps d'Armée Mohammad Fakhrul Ihsan ont salué le niveau exceptionnel des relations et l'engagement des deux parties à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.

La même source a expliqué que cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques entre les Forces Armées Royales et la Mission des Nations Unies dans les provinces du sud du Royaume.