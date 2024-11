L’hôtel Waldorf Astoria s’installe au sommet de la Tour Mohammed VI

Daniel Wakeling et Othman Benjelloun / Ph. O Tower

O TOWER et Hilton ont officialisé la signature d’un contrat pour la gestion de l’Hôtel Waldorf Astoria Rabat-Salé, qui ouvrira ses portes en 2025. Situé aux étages 29 à 46 de la Tour Mohammed VI, cet hôtel de luxe promet une expérience inédite au Maroc, enrichissant l’offre hôtelière de la capitale.

Édifice iconique de 250 mètres de haut, la Tour Mohammed VI domine la vallée du Bouregreg et offre des panoramas spectaculaires sur Rabat, Salé et l’océan Atlantique. Ce projet inscrit dans le cadre du programme «Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture», elle incarne le dynamisme culturel et économique de la région.

Le Waldorf Astoria Rabat-Salé proposera 55 chambres et suites, un espace bien-être, un ballroom, un business lounge, ainsi que quatre restaurants. L’hôtel vise à répondre aux attentes d’une clientèle exigeante, en quête de raffinement, d’innovation et d’une hospitalité marocaine authentique.

Othman Benjelloun, président d’O CAPITAL Group, a souligné : «Associer la marque Waldorf Astoria à la Tour Mohammed VI confirme notre ambition de faire de cet hôtel un fleuron du luxe, rayonnant au Maroc et à l’international.»

Pour Daniel Wakeling, vice-président Développement Luxe chez Hilton, ce partenariat représente «une opportunité exceptionnelle de renforcer l’attractivité du Maroc, qui ambitionne d’accueillir 26 millions de touristes d’ici 2030.»

Développée par O TOWER, filiale d’O CAPITAL Group, la Tour Mohammed VI symbolise une vision audacieuse pour Rabat et le continent africain, alliant innovation architecturale et savoir-faire marocain.