Maroc-Espagne : Le groupe terroriste démantelé posait «une véritable menace»

La police nationale espagnole considère que le groupe djihadiste, qui a été démantelé en Espagne et au Maroc dans le cadre d'une opération conjointe au cours de laquelle neuf membres radicalisés de l'organisation terroriste Daesh ont été arrêtés, représentait une menace sérieuse.

Le quotidien espagnol ABC rapporte que la cellule terroriste représentait une «menace réelle», avec l'intention de perpétrer des actes violents sur le territoire espagnol. Lundi, le tribunal central d'instruction numéro 1 de l'Audience nationale a ordonné l'incarcération des six personnes détenues par la police nationale sur le territoire espagnol.

Cette opération avait été menée en collaboration avec le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et le Commissariat général aux renseignements de la police espagnole. Jeudi 22 novembre, les autorités avaient démantelé une cellule terroriste affiliée à l'organisation «Daech» au Sahel. Composée de 9 membres, cette cellule incluait 3 individus opérant à Tétouan et Fnideq, ainsi que 6 autres à Madrid, Ibiza et Ceuta.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des mis en cause, dans le cadre de cette opération sécuritaire conjointe et simultanée, ont permis la saisie d'armes blanches et de matériel informatique, qui seront soumis à l'expertise numérique, indique un communiqué du BCIJ.