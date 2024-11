Un promoteur immobilier laisse une ardoise de 500 MDH en prêts bancaires

Le groupe Attijariwafa Bank n'a pas réussi à recouvrer les montants dus au titre d’un financement d'environ 500 millions de dirhams accordé à une société de promotion immobilière.

Selon les informations rapportées par Assabah, le groupe bancaire avait octroyé plusieurs prêts à la société pour financer la réalisation d'un projet de complexe résidentiel sur une superficie de 138 804 mètres carrés. L'ambitieux projet devait comprendre 1 376 appartements et 63 magasins, et prévoyait la construction de deux nouveaux bâtiments, dont un bâtiment «R+3», et de 18 parcelles «R+3».

Des sources d'Assabah ont confirmé que l’acteur immobilier en question n'a pas payé les montants convenus lors de la signature du deuxième contrat de prêt, alors qu'il s'était engagé à le faire en décembre 2016, devenant ainsi débiteur d'un montant d'environ 176,68 millions de dirhams. Pourtant, la même société a sollicité un troisième prêt de 39,75 millions de dirhams le 5 avril 2017, pour achever les travaux de certaines tranches résidentielles prévues dans le plan du projet. La date d'échéance convenue remontait à décembre 2018.

De ce fait, Attijariwafa Bank a recouru au tribunal de commerce de Casablanca pour recouvrer ses dus auprès de la société immobilière, relève la même source.