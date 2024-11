Maroc : Saison agricole 2024-2025… en attendant la pluie

Depuis 2018, le Maroc fait face à une diminution significative des précipitations, avec une baisse de 34 % par rapport à la moyenne saisonnière, atteignant seulement 240 mm jusqu'à mi-juillet 2024. Cette situation a entraîné une réduction notable des rendements agricoles, notamment une production céréalière estimée à 31,2 millions de quintaux en 2024, soit une diminution de 43 % par rapport à la saison précédente. Cette situation a des répercussions économiques majeures, affectant la sécurité alimentaire et augmentant la dépendance du pays aux importations céréalières.

Face à ces défis, il est impératif de renforcer les stratégies d’adaptation et de résilience du secteur agricole. Cela inclut la promotion de cultures résistantes à la sécheresse, l’amélioration des techniques d’irrigation et la mise en œuvre de politiques de gestion durable des ressources en eau. De plus, le développement de systèmes d’alerte précoce et de programmes de formation pour les agriculteurs sur les pratiques agricoles durables est essentiel pour atténuer les impacts des changements climatiques.

Mesures gouvernementales pour la campagne 2024-2025

Lors du lancement de la campagne agricole 2024/2025 à El Hajeb et Meknès, le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, a déclaré que les mesures mises en place visent à “soutenir les agriculteurs face aux défis climatiques et économiques actuels". Ainsi, il est prévu une extension de la couverture d’assurance multirisque climatique pour les céréales, légumineuses et cultures oléagineuses, couvrant environ un million d’hectares, ainsi que pour les arbres fruitiers sur près de 50 000 hectares.

Les initiatives annoncées par le ministre traduisent une volonté manifeste de renforcer la résilience du secteur agricole marocain. La mobilisation de 1,26 million de quintaux de semences certifiées à des prix subventionnés, incluant de nouvelles espèces de céréales, fourrages et légumineuses, est une démarche proactive pour diversifier les cultures et encourager la rotation des cultures.

Le programme national d’irrigation de complément des céréales, visant un million d’hectares d’ici 2030, ainsi que le programme de semis direct couvrant 260 000 hectares cette année, témoignent d’une stratégie à long terme pour sécuriser et stabiliser la production céréalière.

Mais les yeux restent rivés vers le ciel

Cependant, la réussite de ces mesures dépendra de leur mise en œuvre effective et de l’adhésion des agriculteurs. La distribution de semences et d’engrais à des prix subventionnés nécessite une logistique efficace pour atteindre les agriculteurs, notamment les plus vulnérables. De plus, l’adoption de techniques telles que le semis direct requiert une formation adéquate des agriculteurs et un accompagnement continu pour assurer une transition réussie.

Malgré les défis, des signes positifs émergent. Les récentes pluies ont permis d'alimenter les barrages, offrant une lueur d’espoir pour des récoltes. De plus, le gouvernement prévoit une augmentation de 4 % du budget du ministère de l’Agriculture en 2025, atteignant 14,21 milliards de dirhams, afin de soutenir davantage le secteur.