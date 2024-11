Le Turc BIM inaugure une nouvelle plateforme logistique à Marrakech et annonce 1MMDH d investissements

L'enseigne de commerce hard discount turque BIM, acteur incontournable de la grande distribution au Maroc, a ouvert à Marrakech sa quatrième plateforme logistique dans le Royaume. L'événement, marqué par la présence de Ryad Mezzour, ministre du Commerce et de l'Industrie, et Haluk Dortluoğlu, PDG du groupe BIM, illustre la volonté de l'enseigne de renforcer son ancrage stratégique au Maroc.

Avec un investissement de 150 millions de dirhams, cette infrastructure de 16 000 m² située dans la région de Marrakech-Safi vise à répondre aux besoins croissants en matière d’approvisionnement et de distribution, tout en optimisant les délais et les coûts logistiques. Elle permettra la création de près de 1 000 emplois directs et indirects, consolidant ainsi le développement socio-économique régional.

«Ce projet symbolise le succès de BIM dans son expansion au Maroc, tout en soutenant les producteurs locaux», a souligné Ryad Mezzour. Haluk Dortluoğlu, quant à lui, a annoncé un plan d’investissement d’un milliard de dirhams sur trois ans, destiné à construire trois autres plateformes logistiques d’ici 2027, à élargir le réseau de distribution et à améliorer les compétences des collaborateurs.

Avec 770 magasins dans 60 villes et plus de 5 000 employés, BIM poursuit son modèle de hard discounter, tout en mettant l’accent sur le sourcing local.