Brésil-Maroc : RAM et GOL signent un partenariat stratégique

Royal Air Maroc (RAM) et GOL Linhas Aéreas, principale compagnie aérienne brésilienne, ont officialisé un accord de partage de codes, renforçant leurs réseaux respectifs en Afrique et en Amérique latine.

Cet accord permettra aux passagers de bénéficier d’une connectivité accrue entre le Maroc et le Brésil. Les vols directs entre Casablanca et São Paulo, opérés trois fois par semaine par RAM avec des Boeing 787 Dreamliner, deviennent le pivot de cette collaboration. Les clients de GOL auront ainsi accès à 20 destinations africaines via le hub de Casablanca, telles que Marrakech, Agadir ou Dakhla. En retour, RAM profitera du réseau dense de GOL au Brésil, qui dessert notamment Rio de Janeiro, Brasilia et Porto Alegre.

Ce partenariat simplifie également l’expérience client : billet unique, tarifs compétitifs, enregistrement des bagages de bout en bout et correspondances protégées. À cela s’ajoute la possibilité future d’accumuler et d’échanger des points dans les programmes de fidélité Safar Flyer (RAM) et Smiles (GOL).

Pour Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, cet accord répond à la demande croissante entre les marchés africains et latino-américains, renforçant les liens économiques et culturels entre les deux continents. Celso Ferrer, PDG de GOL, souligne quant à lui l’opportunité pour les clients brésiliens de découvrir des destinations uniques en Afrique grâce à cette alliance.