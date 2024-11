Les scientifiques annoncent l'extinction d'un oiseau vu pour la dernière fois au Maroc en 1995

Vous ne pourrez plus voir le bec longiligne de cet oiseau migrateur qui vivait pourtant sur trois continents. Dans une étude récente publiée le 18 novembre 2024, les scientifiques ont annoncé l'extinction du Courlis à bec grêle, une espèce d'oiseau. Cet événement est considéré comme la première extinction aviaire connue en Afrique du Nord, en Europe et en Asie occidentale jusqu'à présent.

Le Courlis, un oiseau de rivage migrateur, se reproduisait en Sibérie occidentale et passait l'hiver autour de la mer Méditerranée. La dernière observation confirmée de cet oiseau a eu lieu dans le nord du Maroc en 1995. Après cela, le Courlis a cessé de revenir à son principal site d'hivernage : le lac Merja Zerga à Moulay Bousselham près de Kénitra.

Nicola Crockford, responsable à la Royal Society for the Protection of Birds, qui regroupe plusieurs organisations de conservation de la faune, se battant pour protéger les oiseaux et leurs habitats naturels en particulier, et la biodiversité mondiale en général, a déclaré : «C'est la première extinction mondiale documentée d'un oiseau d'Europe continentale, d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale, et cela s'est produit à notre époque. Comment pouvons-nous attendre des pays hors d'Europe qu'ils prennent la responsabilité de protéger leurs espèces, alors que des pays relativement plus riches ont échoué à le faire ?»

Le Courlis à bec grêle ne viendra plus à Merja Zerga

Selon les auteurs de l'étude, les raisons du déclin du Courlis à bec grêle ne seront peut-être jamais pleinement comprises. Mais il est probable que ce soit dû au drainage intensif des hautes zones humides où il se reproduisait pour des usages agricoles, à la perte des zones humides côtières utilisées pour l'alimentation hivernale, et à la chasse, notamment dans les dernières étapes de la vie de cette catégorie, qui était peu nombreuse, fragmentée et en déclin continu.

Il peut y avoir d'autres effets résultant de la pollution, des maladies, de la prédation et du changement climatique, mais l'ampleur de ces facteurs est inconnue.

Le Dr Alex Bond, le principal conservateur des oiseaux au Musée d'histoire naturelle et membre de l'équipe qui a suivi le sort de l'oiseau éteint, explique les recherches minutieuses qu'ils ont menées. «Lorsque le Courlis à bec grêle a cessé de revenir à son principal site d'hivernage à Merja Zerga au Maroc, des efforts significatifs ont été déployés pour tenter d'identifier ses sites de reproduction. Plusieurs missions de recherche ont été organisées, couvrant des centaines de milliers de kilomètres carrés. Mais malheureusement, tous ces efforts n'ont rien donné.»

«Avec le changement climatique continu, les choses ne vont pas s'améliorer pour les oiseaux. Lutter contre le changement climatique, la destruction des habitats et la pollution est notre meilleure chance de les protéger, tant localement que mondialement.» Dr Alex Bond

Sonner l'alarme

L'annonce de l'extinction de cet oiseau a coïncidé avec l'annonce du passage de 16 autres espèces d'oiseaux de rivage migrateurs vers des catégories de menace plus élevées sur la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN, en raison de leur déclin.

Selon Alex Berry Mann, responsable de la Liste rouge chez BirdLife International et coauteur de l'étude, «la perte dévastatrice du Courlis à bec grêle est un avertissement qu'aucun oiseau n'est à l'abri de la menace d'extinction. Depuis 1500, plus de 150 espèces d'oiseaux ont disparu dans le monde. Les espèces invasives ont souvent été la cause principale, provoquant 90 % des extinctions d'oiseaux sur les îles. Mais alors que le taux d'extinction sur les îles peut ralentir, il augmente continuellement sur les continents. Cela est dû à la destruction et à la dégradation des habitats, à la surexploitation et à d'autres menaces.»

«Des actions de conservation urgentes sont nécessaires pour sauver les espèces d'oiseaux ; sans elles, nous devons nous préparer à une vague plus importante d'extinction balayant les continents.» Alex Berry Mann

Selon Nicola Crockford, la coopération internationale est primordiale pour la sauvegarde des espèces. L'expert explique que «les efforts déployés par certains pays pour conserver une espèce peuvent être sapés par des actions nuisibles prises dans d'autres pays partageant la même espèce migratrice. Tout comme le carbone dans l'atmosphère est une mesure des efforts internationaux pour lutter contre le changement climatique, le statut des espèces migratrices représente un indicateur du succès des efforts internationaux pour conserver la biodiversité.»