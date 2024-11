La Serbie et le Maroc renforcent les liens de coopération parlementaire

Le renforcement de la coopération parlementaire a été au centre des entretiens, tenus mercredi à Rabat, entre Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants, et Ana Brnabić, présidente de l’Assemblée nationale de la République de Serbie, en visite officielle au Maroc à la tête d’une importante délégation parlementaire.



Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux institutions législatives, ainsi que sur l’échange de points de vue concernant diverses questions et sujets d’intérêt commun, indique la Chambre des représentants dans un communiqué.

La rencontre, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Serbie à Rabat, Ivan Bauer, a également été l’occasion de souligner l'excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Serbie à plusieurs niveaux.

M. Talbi El Alami a salué la position positive de la Serbie concernant l’intégrité territoriale du Royaume, notant que l'initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour une résolution définitive du conflit artificiel autour du Sahara marocain jouit d’un large soutien international.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Mme Brnabić a souligné que cette visite officielle, à l’invitation du président de la Chambre des représentants, traduit le niveau des relations d’amitié solides entre la Serbie et le Maroc, notamment au niveau parlementaire.

Tout en louant le développement que connaît le Royaume dans différents domaines, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, elle a exprimé sa gratitude pour le soutien du Maroc à l’intégrité territoriale de son pays, formulant le vœu de voir cette visite contribuer à consolider la coopération économique.

Mme Brnabić a, à cette occasion, adressé une invitation officielle à M. Talbi El Alami pour effectuer une visite de travail en République de Serbie, notant que cette visite offrira l'opportunité d’explorer les moyens d’améliorer les relations parlementaires bilatérales et multilatérales.