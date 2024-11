Melilla: coup de pression du gouvernement local pour l'ouverture des douanes avec le Maroc

Le gouvernement de Melilla a exhorté hier, lundi, le gouvernement espagnol à recourir à l'Union européenne pour exiger un engagement du Maroc à rétablir le flux d'échanges commerciaux avec Ceuta et Melilla. Une demande, qui se fait plus insistante, notamment après le soutien du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au plan d'autonomie marocain.

Dans des déclarations à la presse, Miguel Marin (Parti Populaire), vice-président du gouvernement de Melilla et conseiller pour l'économie, le commerce, l'innovation technologique, le tourisme et le développement, a appelé le gouvernement central à demander l'aide de l'institution européenne pour garantir le respect du "régime des voyageurs" désactivé depuis mai 2022, empêchant ainsi l'entrée de toutes sortes de marchandises en provenance de Ceuta et Melilla sur le territoire marocain.

«Si le gouvernement espagnol est un gouvernement faible et ne se sent pas en mesure d'exiger la réouverture des douanes à Ceuta et Melilla et le respect du régime des voyageurs, il doit recourir à l'aide de l'Union européenne.» Miguel Marin

Selon les informations rapportées par Europa Press, le vice-président du gouvernement de Melilla a indiqué que, outre ces revendications, le préside devrait envisager des alternatives car «nous ne pouvons et ne devons pas dépendre d'un pays tiers qui pourrait faire ce qui s'est déjà produit», faisant allusion à la décision unilatérale du Maroc de fermeture de la douane de Beni Ansar avec Melilla, le 1er août 2018.

Miguel Marin a également rappelé que cette décision du Maroc «sans préavis a affecté l'activité économique à Melilla».