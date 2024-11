La Russie relance le projet de zone de libre-échange avec l’Afrique du nord, dont le Maroc

La Russie tient toujours à son projet de création d’une zone de libre-échange avec des pays nord-africains, dont le Maroc. En témoignent les déclarations du conseiller du président russe Vladimir Poutine, Anton Kobyakov, faites en marge de la réunion ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, tenue le 9 et 10 novembre à Sotchi, rapportent plusieurs médias à Moscou.

Ce projet a été révélé pour la première fois en août 2023, par le président Poutine, lors d’une réunion avec des membres de son gouvernement. «Nous préparons des accords sur une zone de libre-échange avec l’Egypte, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. C'est toute l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup plus de points de développement sur le continent et il y a des pays très intéressants», avait-il indiqué.

Le Maroc et la Russie avaient conclu en 2002 un accord de partenariat stratégique. Un cadre renforcé ensuite en 2016, lors de la visite du roi Mohammed VI à Moscou, par la signature d’une Déclaration sur le Partenariat Stratégique Approfondi.