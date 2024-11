Eurafrica Trail : Youssef Ait Masskout remporte la quatrième étape

Le coureur marocain Youssef Ait Messkout a remporté, la quatrième étape de la course bi-continentale Eurafrica Trail, tenue lundi, dans la réserve naturelle de Jbel Moussa, dans la commune de Belyounech, relevant de la préfecture de M’diq-Fnideq.

Ait Messkout, qui a remporté la première place, a parcouru la distance de 21 kilomètres affichant 2 heures, 13 minutes et 10 secondes, devançant son compatriote Oualiyat Mohamed (2h27min51sec), alors que l’Espagnol Oli Bernardes Marc s’est affirmé à la 3è place (2h32min11sec).

Organisée par l’association Tetouan Asmir et l’association sportive Dinia, en coordination avec la province de M’diq-Fnideq et la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette huitième édition de l’Eurafrica Trail, a été marquée par l’ajout d’une cinquième étape, qui se tiendra mardi, à Jbel Belouazene, dans la commune de Aâliyine, relevant de la Préfecture M’diq-Fnideq.

A cette occasion, la directrice de l’évènement, Sara Hajjaj, a souligné que la Préfecture M’diq-Fnideq continue d’abriter cette manifestation sportive de haut niveau, unique en son genre, qui se singularise par sa dimension bi-continentale.

La nouvelle étape de ce marathon se tiendra également au Maroc, qui compte désormais 3 étapes, alors que deux se sont tenues en Espagne, et une à Gibraltar, a-t-elle expliqué dans une déclaration à la MAP, en marge de la cérémonie de lancement de cette course, qui s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la Préfecture de M’Diq Fnideq, Yassine Jari, ainsi que de plusieurs responsables locaux, des élus et des représentants de la société civile.

Pour sa part, le responsable à Eurafrica Trail, Eddie Garcia, a affirmé que cette aventure sportive est considérée parmi les plus délicates, en raison de la difficulté du terrain et de la distance à parcourir qui est de 21km.

Cette manifestation sportive de course à pied en pleine nature et en montagne, a connu la participation de plus de 200 coureurs, de renommées internationales, a-t-il ajouté.

L’événement sportif Eurafrica vise à faire connaître la Réserve biosphère intercontinentale de la Méditerranée, en créant des possibilités d’échanges entre ses habitants et en améliorant la façon dont ils se lient à leur entourage naturel, appelé le Territoire Eurafrica.