Eurafrica Trail : Deux coureurs marocains remportent la 4e étape

Les deux athlètes marocains Nourddine Bachki et Hanan Et Tabaa ont remporté la 4e étape de la course internationale Eurafrica Trail, qui s’est déroulée dimanche dans la région de Belwazen, relevant de la commune d'Alliyenne (préfecture de M’diq-Fnideq).

Côté hommes, la première place est revenue au Marocain Nourddine Bachki, qui a parcouru une distance de 21 kilomètres en 2h15min25sec16, suivi de Youssef Ait Maskouk (2h15min25sec84) et de l'Espagnol Diego Menéndez Rodiguez Noriega (2h21min11sec).

Côté femmes, la Marocaine Hanan Et Tabaa s’est emparée de la première place après avoir parcouru les 21 kilomètres en 2h51min04sec, suivi des Espagnoles Oihana Azkorbebeitia Urizar (2h51min05sec) et Ana Maria Cervan De La Haba (2h55min05sec).

Cet évènement sportif, organisé par l’association Tétouan Asmir dans le cadre du Forum de Tétouan des sept portes, connaît la participation de 400 athlètes, hommes et femmes, venus de 14 pays.

La première étape de la course a débuté le 31 octobre à Gibraltar, tandis que les deuxième et troisième étapes se sont déroulées respectivement à Malaga (1er novembre) et à Cadix (2 novembre).

La directrice de la course, Sara Hajjaj, a indiqué que Eurafrica Trail est désormais un rendez-vous annuel accueillie par la préfecture de M’diq-Fnideq, notant que l’événement est le premier du genre au monde à relier deux continents et trois pays.

Cette manifestation sportive connaît la participation de plus de 400 athlètes, professionnels et amateurs, a-t-elle fait savoir dans une déclaration à la MAP, relevant que le nombre de participants de plus en plus important reflète le succès de la course année après année.

Outre l’aspect sportif, cet événement se veut une opportunité pour mettre en avant la Réserve de la biosphère intercontinentale de la Méditerranée (RBIM), promouvoir le tourisme de montagne et contribuer à dynamiser le secteur touristique sur la côte de Tamuda Bay (M’diq-Fnideq), tout en diffusant les valeurs de paix et d'amour entre les peuples, a souligné Mme Hajjaj.

Il est à noter que la cinquième et dernière étape de la course, organisée en partenariat avec la Fondation Dinan pour le sport, en coordination avec la préfecture de M’diq-Fnideq et la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, est prévue lundi dans la commune de Cabo Negro, sur une distance de 13,6 km.