Marrakech : Les jockeys marocains triomphent au Grand Prix d’Afrique 2024

La troisième journée du Grand Prix d’Afrique 2024, samedi, a été marquée par une série de courses hippiques de haut niveau. Organisée par la Société royale pour la promotion du cheval du Maroc (SOREC) en collaboration avec l’Association des loteries africaines (ALA), l’épreuve a distingué huit jockeys, répartis sur huit courses différentes.

La journée a débuté par le Prix SOREC, remporté par le jockey marocain Kacem Feddoul en selle sur Royal Air Force. Sur 1 600 mètres, les jockeys Zouhair Madihi et Jaouad Khayate ont respectivement terminé deuxième et troisième. Le Prix PMU est revenu au jockey Abdelkader El Kandoussi en selle sur Kit De Cerisy, tandis que Soufiane Abouhayane et Ichi Bouaroua ont terminé troisième et quatrième.

Le Prix de Marrakech, troisième course de la journée, a vu Amine Moughat s’imposer avec son cheval Nazir Maamora, dans la catégorie pur-sang arabe. Mohammed Sanad a terminé deuxième, devant Zouhair Madihi.

La quatrième course, Fraternité africaine, a réuni neuf chevaux anglo-arabes. Elle a été remportée par Soufiane Abouhayane sur Donsafa Fal. Reda Moussa et Kacem Faddoul ont terminé deuxième et troisième. Abouhayane a également remporté le Prix ALA, sa deuxième victoire de la journée, en selle sur Nashwa Bouskoura dans une catégorie réservée aux pur-sang arabes de quatre ans et plus. Bouchaib Labzani et Aziz Bayoud ont suivi en deuxième et troisième position.

Dans la sixième course, le Prix Palmeraie, le jockey Abdelghani Daouf s’est imposé avec Benzu dans une catégorie réservée aux chevaux de trois ans et plus. Soufiane Abouhayane et Kacem Feddoul ont pris respectivement la deuxième et la troisième place. La course phare de la journée, le Prix d’Afrique, une épreuve de 1 900 mètres, a été remportée par le jockey marocain Jaouad Khayate sur Briefing, devant Reda Moussa et Ayoub Arromali.

La huitième et dernière course, le Prix de l’École des jockeys, a été remportée par le marocain Salaheddine Assalouani sur Fayrouz Chtouki. Le Sénégalais Oumar Sarr Diallo a pris la deuxième place et le Malien Loubat Elbachir la troisième. Cette course a mis en lumière la participation d’autres jockeys africains formés au Maroc, incarnant l’esprit de coopération Sud-Sud.

Lors de la cérémonie de remise des prix, Omar Skalli, directeur général de la SOREC, s’est dit fier de cet événement : «Après deux jours de séminaires et d’expositions, nous avons aujourd’hui la partie la plus importante, à savoir les courses. Nous venons de terminer le Grand Prix d’Afrique, ainsi qu’une course importante avec des jockeys de trois pays africains, trois du Sénégal, un du Mali et un de la Côte d’Ivoire, formés au Maroc. Cela s’inscrit dans le cadre de notre engagement en faveur de la coopération Sud-Sud, notamment dans le domaine de l’élevage équin.»

Le président de l’ALA, Dramane Coulibaly, également directeur de la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI), a commenté l’évolution de l’événement : «Nous en sommes à la troisième édition du Grand Prix d’Afrique et nous constatons des améliorations continues non seulement dans l’organisation mais aussi dans la conservation. Cette année, nous avons introduit une journée supplémentaire de réseautage et de présentations, permettant aux sponsors, aux participants et aux autres parties prenantes de se connecter et d’échanger des idées. La course du Grand Prix d’Afrique d’aujourd’hui a été un succès sur tous les plans.»

«Je suis très content de cette course. C’était une belle journée et Briefing a fait une belle prestation. Elle a bien réagi et m'a aidé à décrocher la victoire. J'ai tout donné et ensemble nous avons remporté cette victoire. Je remercie SOREC et toutes les personnes impliquées dans l’organisation de cet événement.» Jaouad Khayate, jockey marocain

Les courses de samedi à l’Hippodrome de Marrakech ont marqué la clôture de la troisième édition du Grand Prix d’Afrique, un événement qui souligne les partenariats entre les loteries africaines et promeut les courses hippiques à travers le continent. Lancé le jeudi 31 octobre au Haras National de la cité ocre, l’événement a attiré 12 délégations africaines, dont des représentants des loteries nationales, des ministères et des acteurs du secteur privé.