Le Maroc, Mauritanie et CEDEAO examinent la réalisation du gazoduc atlantique africain

Le royaume a pris part, vendredi à Abuja, à une réunion de travail des ministres de l’énergie des pays membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Mauritanie, destinée à l’examen de la réalisation du projet du Gazoduc africain atlantique (Nigeria-Maroc).

La délégation marocaine participant à cette réunion se composait notamment de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Mme Leila Benali, et de la directrice générale de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), Mme Amina Benkhadra, rapporte la MAP. La rencontre a pour objectif de préparer l’accord intergouvernemental sur le Gazoduc Africain Atlantique qui sera soumis à la signature des chefs d’État des pays membres de la CEDEAO, du Maroc et de la Mauritanie.

De son côté, un média nigérian a souligné que le Maroc, la CEDEAO et la Mauritanie avancent dans la réalisation du gazoduc atlantique africain (AAGP). Les parties ont examiné, lors de la réunion d’Abuja, le coût financier du chantier estimé à 26 milliards de dollars. La ministre marocaine s’est dite optimiste quant au potentiel du projet à ouvrir de nouveaux marchés et à créer des emplois, a indiqué la même source.