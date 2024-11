L’inspecteur général des FAR reçoit le ministre mauritanien de la Défense

L'inspecteur général des Forces armées royales, commandant la Zone Sud, a reçu vendredi à Marrakech le ministre mauritanien de la Défense, Hanena Ould Sidi. Le chef d'État-major de l'armée de l'air de Mauritanie, le général Mohamed Cheikh Boyda, a également assisté à la réunion, tenue en marge du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace "Marrakech Air Show 2024".

«Cette rencontre a été l'occasion d'examiner plusieurs questions importantes en vue de renforcer la coopération militaire entre les deux pays et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la défense», indique un communiqué de l'État-Major Général des FAR.

Lors de cette entrevue, l'accent a été mis sur la profondeur et la solidité des relations militaires liant les deux pays voisins, à la lumière des défis et enjeux que connaît la région, précise la même source. Pour rappel, l'inspecteur général des Forces armées royales (FAR) s'est rendu en novembre 2023 en Mauritanie pour prendre part à la 4ème session de la Commission militaire mixte maroco-mauritanienne.

L'armée mauritanienne s'est limitée à annoncer sur son site, que le ministre de la Défense s'est envolé vers le royaume pour participer au "Marrakech Air Show 2024". Ce déplacement de Hanena Ould Sidi au royaume intervient deux semaines après la visite du chef de l'armée algérienne, le général Said Chengriha, à Nouakchott.