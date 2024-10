Maroc : Akdital inaugure sa clinique internationale à Taroudant

Akdital a annoncé l’inauguration de la Clinique internationale de Taroudant, qui répond aux plus hauts standards internationaux. Inaugurée par le PDG du groupe, Rochdi Talib, cet établissement de santé multidisciplinaire et oncologique a été réalisé pour un investissement de 266 M MAD. Il dispose de 153 lits d’hospitalisation.

La clinique dispense un éventail de spécialités médicales et chirurgicales, mettant à disposition des habitants de Taroudant et de ses environs, des équipements de dernière génération destinés au traitement de toutes les pathologies, des plus simples aux plus complexes.

Cette proximité offre aux résidents un accès pratique à des soins de qualité, éliminant ainsi la nécessité de se rendre dans de plus grandes villes pour bénéficier de services médicaux avancés, fait savoir un communiqué.

Elaborée selon les normes les plus exigeantes en matière d’hygiène hospitalière internationale et orientée vers l’optimisation du parcours patient, la structure est dotée d’une unité de soins intensifs équipée de 39 lits, ainsi qu’un pôle de réanimation comprenant 10 box dédiés à la réanimation polyvalente et cardio-vasculaire, outre 7 couveuses pour la réanimation néonatale.

Une unité de cardiologie interventionnelle, dotée de technologies de pointe, a été établie, facilitant le traitement des affections cardiovasculaires et neurovasculaires. Ce service comprend une salle de cathétérisme ainsi qu’une salle réservée aux épreuves d’effort.

La clinique abrite également un centre de radiologie complet, avec une IRM, un scanner, des équipements de radiographie, une échographie et une mammographie. Par ailleurs, la structure inclut 8 blocs opératoires ultra-modernes, équipés d’installations de pointe, dont une unité technique d’accouchement et des salles d’endoscopie.

Cette infrastructure de dernière génération accueille un pôle mère-enfant comprenant 18 lits et une nurserie.