ONHYM : 900 MDH d’investissements prévus sur la période 2025-2027

Le programme d’investissement de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) sur la période 2025-2027 porte sur une enveloppe globale de 900 millions de dirhams (MDH), ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine. Cette enveloppe sera dédiée, principalement, aux activités Midstream (223 MDH), à la production des hydrocarbures (141 MDH), à l’exploration pétrolière (108,5 MDH) et à l’exploration minière (76 MDH), précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des finances.

La même source fait savoir que l’Office a réalisé, en 2024, plusieurs missions stratégiques dans le domaine du transport et du stockage de gaz naturel et d’hydrocarbures liquides, incluant le projet du Gazoduc Nigeria-Maroc, où des avancées ont été enregistrées dans la finalisation et l’optimisation du tracé maritime et terrestre et la préparation de la phase des appels d’offres pour la construction du Gazoduc. Aussi, les travaux de validation de l’accord intergouvernemental et de l’accord pays hôte, lancés à la fin d’août 2024, constituent une avancée décisive pour les perspectives de ce projet stratégique.

Parallèlement, le rapport indique que l’ONHYM devrait clôturer l’année 2024 avec un chiffre d’affaires de 482 MDH, en repli de 2% comparativement à 2023, un résultat net estimé à 142 MDH (-24%) et des investissements de 200 MDH. Ces investissements concernent, principalement, le projet gazier de Tendrara, la maintenance du GME (Gazoduc Maghreb-Europe), la réalisation du premier tronçon Kénitra-Mohammedia du Gazoduc Dorsale Atlantique, ainsi que les études du projet du Gazoduc Nigeria-Maroc.