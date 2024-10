FM6SS : Un premier diplôme universitaire en pathologies du football voit le jour

La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) lancent le premier diplôme universitaire en pathologies du football. Rattaché au pôle santé et sport, ce module de formation continue concrétise l’orientation de la fondation vers le développement de la médecine et de la chirurgie du sport, de manière à «former des professionnels de santé spécialisés capables d’identifier et de traiter les pathologies spécifiques aux footballeurs», fait savoir un communiqué.

A l’approche du Mondial 2030, coorganisé par le Maroc, le Portugal et l’Espagne, ce diplôme revêt ainsi «une portée internationale significative». «Des experts de haut niveau, reconnus dans le domaine du football, partageront leurs précieuses connaissances et leur expertise au cours de cette formation. Ils proviennent d'établissements prestigieux en Europe, offrant ainsi un échange d'expériences enrichissant», souligne la même source.

Cette dynamique inclut également des médecins du sport engagés dans le suivi des clubs de la Botola, «renforçant ainsi les synergies entre théorie et pratique professionnelle». «Le lancement de ce diplôme renforcera non seulement les compétences des professionnels de santé, mais également la culture de prévention et de soins adaptés aux spécificités du football», ajoute-t-on.

La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS) est une institution à but non lucratif présidée honorifiquement par le roi Mohammed VI. Dotée de la personnalité morale et de l’indépendance financière, elle a vocation à «promouvoir les traitements médicaux tout en favorisant le développement de l’enseignement, de la formation, de la recherche et de l’innovation».