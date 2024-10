2M : Ouadih Dada suspendu de ses fonctions de rédacteur en chef et de présentateur

Le journaliste Ouadih Dada a été suspendu de ses fonctions au sein de 2M, conformément à une mesure administrative mentionnant ses prestations externes à la chaîne nationale, mais dans le cadre desquelles il aurait fait usage de sa qualité au sein de l’institution publique. Rédacteur en chef et présentateur de l’édition du week-end du journal télévisé en français, il fait l’objet de cette suspension en attendant d’être entendu en conseil de discipline.

Ce n’est pas pour la première fois que le concerné aurait été visé par une telle mesure. Dans un communiqué, le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) a qualifié la décision d’«arbitraire», voire de «punitive», faisant le lien avec une récente affiliation du journaliste à l’antenne syndicale au sein de 2M. L’instance s’interroge notamment sur des «représailles», après la tenue d’une assemblée générale de restructuration ayant connu la participation de plusieurs journalistes, dont Ouadih Dada.

A ce titre, l’organisation syndicale se questionne sur le contexte de cette suspension par rapport à sa représentativité, vu que la sanction a émané de la direction d’information dont le responsable est affilié à la Fédération nationale de la presse, des médias et de la communication, relevant de l’Union marocaine du travail (UMT).

Des responsables syndicaux appellent à l’apaisement au sein des membre du personnel de 2M

Réagissant à la polémique, des responsables syndicaux ont mis en garde sur «les dérapages» et les imprécisions qui accompagnent le relai des différentes versions, tout en rappelant que la sanction est d’ordre administratif, sans rapport avec les couleurs syndicales des uns ou des autres, ni animosité sur la base des appartenances politiques.

Sur les réseaux sociaux, le responsable syndical Mohamed Elwafy a notamment réfuté les spéculations «infondées» sur une éventuelle «hostilité envers les collègues affiliés au SNPM». «Si nous sommes en concurrence syndicale, nous coopérons professionnellement chaque jour et à chaque heure avec [ces] collègues (…) dont certains ont de grandes responsabilités au sein de la chaîne et depuis de nombreuses années – ce qui est incompatible avec les absurdités publiées ici et là sans vérification et loin de tout professionnalisme –», a-t-il écrit.

Dans ce sens, il a qualifié de «normales» les relations avec les collègues affiliés au SNPM, «dont Ouadih Dada ou encore Abdelhafid Elmenaouar, qui ont récemment participé aux célébrations de la Journée internationale du travail le 1er mai» aux côtés de la Fédération. Par la même occasion, il fait savoir que «le bureau syndical [de l’UMT, ndlr] suit de près le dossier et tiendra une réunion à ce sujet».