La secrétaire US adjointe chargée du contrôle des armements se rend au Maroc

La secrétaire adjointe chargée du contrôle des armements, de la dissuasion et de la stabilité, Mallory Stewart, effectue une visite de travail au Maroc du 21 au 24 octobre, indique le Département d’Etat dans un communiqué. «A Rabat, Mme Stewart participera à la Conférence mondiale sur le rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans la promotion de la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques (CAC)», souligne la même source. La conférence est parrainée par le royaume et le Secrétariat technique de l'Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).

«La secrétaire adjointe Stewart participera également à des discussions de haut niveau avec des responsables marocains pour faire face à une série de menaces émergentes en matière de sécurité. Les principaux objectifs seront notamment l’approfondissement des partenariats stratégiques, le partage de perspectives et d’expertises mutuelles sur les approches régionales de réduction des risques, et l’exploration des possibilités d’amélioration et de renforcement des mécanismes multilatéraux de désarmement et de sécurité internationale», précise le Département d’Etat.

Mallory Stewart avait présidé, en juin dernier au siège du Département d’Etat américain à Washington, la cérémonie d’un accord de jumelage entre le Laboratoire national de la police scientifique, relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), et le laboratoire américain Lawrence Livermore (public), créé en 1952.