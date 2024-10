Nasser Bourita s’entretient avec le secrétaire général de l’OMI

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu vendredi à Rabat avec le secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez, en visite de travail au Maroc.

Lors de cette entrevue, Nasser Bourita a présenté la vision maritime de Rabat, orientée par la vision royale, qui soutient les efforts du Maroc en tant que nation maritime de premier plan, avec ses 3 500 km de côtes maritimes, en faveur d’une coopération Sud-Sud solidaire, pragmatique et tournée vers l’avenir, notamment à travers le renforcement des capacités, le partage d’expériences et de meilleures pratiques avec les pays africains. Le ministre a également exposé les initiatives royales pour faire de l’Atlantique un espace de stabilité, de sécurité et de prospérité.

Pour sa part, Arsenio Dominguez a salué la vision royale visant à promouvoir la coopération Sud-Sud. Dans ce sens, il a souligné le rôle actif du Maroc au sein du Conseil de l’OMI pour la mise en œuvre de la stratégie de l’Organisation dans divers domaines, tels que de la protection de l’environnement, des changements climatiques, de l’évolution technique et de la formation des gens de mer.

Il s’est aussi félicité de l’engagement constant du royaume pour renforcer ses liens avec l’OMI, en particulier à travers des initiatives visant à améliorer la sécurité maritime et à développer les capacités des pays africains. Le Maroc occupe actuellement le poste de vice-président du Conseil de l’Organisation maritime internationale.

Le Maroc a été réélu au Conseil de l’OMI dans la catégorie C pour un nouveau mandat de 2024 à 2025, lors des travaux de la 33e Assemblée de l’organisation qui s’est tenue à Londres du 27 novembre au 6 décembre 2023.

Cette réélection, pour la 16e fois depuis son adhésion en 1962, témoigne de la crédibilité du royaume et de son engagement pour le développement du secteur maritime. La visite du secrétaire général de l’OMI au Maroc est la première du genre effectuée dans un pays africain et arabe depuis son élection en 2023.

L’OMI est une institution spécialisée des Nations unies, qui compte actuellement 176 Etats membres. Elle est chargée d’assurer la sécurité et la sûreté des transports maritimes et de prévenir la pollution des mers et de l’atmosphère par les navires.

Le Conseil de l’OMI, composé de quarante membres, est l’instance chargée de la supervision de ses travaux et de la coordination des activités des organes de l’organisation.