Manasik Aviation inaugure une nouvelle ligne directe Rabat - Jeddah / Médine

Manasik Aviation, compagnie aérienne saoudienne en pleine croissance, annonce l'inauguration officielle de sa nouvelle ligne reliant Rabat à Jeddah et Médine. Cet événement marque une étape clé dans le développement de la compagnie au Maroc et renforce les liens aériens entre les deux Royaumes, indique un communiqué de Manasik Aviation.

L’ouverture de cette nouvelle liaison directe s'inscrit dans une volonté d'étendre le réseau et de répondre à la forte demande de connexions aériennes directes, tant pour les affaires que pour le tourisme et les pèlerinages religieux. Le programme de vols Rabat - Jeddah / Médine offre ainsi une accessibilité améliorée, facilitant les déplacements entre la capitale marocaine et les villes saintes d’Arabie saoudite.

En plus de stimuler le tourisme et de créer des opportunités d'affaires, cette nouvelle ligne répond aux besoins des pèlerins marocains en leur offrant une option de voyage pratique et directe.