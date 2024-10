Maroc - Etats-Unis : Jumelage entre Dakhla et Columbus (Ohio)

Un accord de jumelage entre la commune de Dakhla et la ville de Columbus aux États-Unis (Ohio) a été signé mercredi à Dakhla, dans le but de renforcer les relations bilatérales de coopération. Cet accord a été paraphé par le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, et le maire de la ville de Columbus (Ohio), Andrew Ginther, en présence du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued-Eddahab, Ali Khalil, et du maire d’Arlington au Texas, Jim Ross, ainsi que des élus.

Dans une déclaration à la presse, le maire de la ville de Columbus et le président de la Conférence des maires des États-Unis, Andrew Ginther, a exprimé “sa joie de visiter pour la première fois la ville de Dakhla et de connaître de près le peuple marocain, afin de nouer des relations très importantes”, saluant la vision clairvoyante du Roi Mohammed VI en faveur du développement des provinces du Sud du Royaume.

Pour sa part, le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, a indiqué que cet accord de jumelage profitera aux habitants des villes de Dakhla et Columbus dans le cadre d’échanges de partenariat et de coopération avec les États-Unis, d’autant plus qu’il permettra de promouvoir les projets de développement d’envergure que connaît la région dans divers domaines.

En vertu de cet accord, les deux parties entendent renforcer les relations de coopération et de partenariat dans différents secteurs, dont la culture, l’art, l’éducation, le tourisme, le développement économique durable et l’organisation d’événements communs.